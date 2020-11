Enrico Sarzanini

Imbattuta al giro di boa nonostante l'emergenza. La Lazio coglie a San Pietroburgo contro lo Zenit un prezioso 1-1 grazie al solito Caicedo che a una manciata di minuti dalla fine risponde alla rete di Yerokhin e fa fare ai biancocelesti un altro importante passo verso la qualificazione di Champions. Dopo essere stata decisiva a Torino, la Pantera di Simone Inzaghi riaggiusta anche la gara in Russia a conferma di quanto la squadra sia viva nonostante l'emergenza con cui sta facendo i conti in pratica da inizio stagione. Può sorridere ancora una volta il tecnico Inzaghi: «Devo fare i complimenti ai ragazzi bravi a tirare fuori tutte le energie che avevano e adesso serve un ultimo sforzo in vista della gara contro la Juventus». Poi torna sull'emergenza: «Nonostante gli uomini contati stiamo tirando fuori delle prestazioni da grande squadra». Ovviamente soddisfatto l'eroe della serata Caicedo: «Contento soprattutto per la squadra. Questo punto vale oro, anche per tutte le difficoltà che abbiamo». Correa suona la carica: «Dobbiamo dare valore a questo punto viste le difficoltà che abbiamo. Siamo un gruppo forte e unito».

QUESTIONE TAMPONI. Massimiliano Taccone, presidente di Futura Diagnostica, il centro specialistico di Avellino a cui si rivolge la Lazio per processare i suoi tamponi, chiarisce: «Tutti i calciatori della Lazio scesi in campo domenica a Torino sono risultati negativi». TARE PARLA - Anche il diesse Tare torna sulla querelle: «Siamo in buona fede. Immobile in campo con la Juve? Pensiamo di si, perché nel tampone fatto mezz'ora dopo quello dell'Uefa era negativo. Nel rispetto delle regole e della competizione, abbiamo preso questa decisione». La testa della squadra d'altronde è già alla Juventus, gara che potrebbe essere la vera svolta della stagione.



