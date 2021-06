Enrico Sarzanini

Il tempo è scaduto: Sarri alla Lazio si farà oggi o mai più. Questo almeno quello che trapela da Formello dove da venerdì scorso il nome dell'ex tecnico della Juventus è diventato ormai un tormentone. Ne sanno bene qualcosa i tifosi biancocelesti che da giorni stanno provando a tirare la volata all'allenatore che hanno da tempo scelto come sostituto di Simone Inzaghi. Adesso la palla passa al presidente Lotito che stasera, salvo sorprese dell'ultima ora, potrà finalmente conoscere Sarri con cui ha solo parlato al telefono. Il confronto sarà a 360° dallo stipendio fino allo staff dell'allenatore passando per il mercato. Se arriverà la quadra ci sarà anche la firma in calce altrimenti tutto si chiuderà con una stretta di mano e la Lazio dovrò ripiegare sul piano B: sfumati Mihajlovic e Italiano, tutto lascia presagire che la scelta ricadrebbe su Vitor Pereira che nei giorni scorsi ha incontrato Tare a Roma ma occhio ad Andrea Pirlo. Ma questa è un'altra storia perché la Lazio punta tutto su Sarri ma far incastrare i pezzi del puzzle non sarà facile. Innanzitutto l'accordo economico: il tecnico chiede 4 milioni più bonus, Lotito ne mette sul tavolo 3 più bonus, la sensazione è che alla fine ci si verrà incontro magari allungando di un anno l'accordo che diventerebbe triennale. Resta da sciogliere il nodo del nutrito staff dell'allenatore che farebbe lievitare la cifra: in questo caso servirà snellire la lista.

Poi la questione tecnica anche alla luce dell'inevitabile stravolgimento tattico con il passaggio dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 o al 4-3-1-2: nel faccia a faccia dei giorni scorsi in Toscana con Tare, Sarri ha chiesto di inserire nella lista degli incedibili Milinkovic e Luis Alberto e almeno cinque acquisti, tra questi ci sarebbero Lorenzo Insigne, Nikola Maksimovic, Jerome Boateng ed Emerson Palmieri.

