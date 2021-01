Enrico Sarzanini

Il rinnovo di Simone Inzaghi, l'arrivo del difensore e il doppio confronto con l'Atalanta. La Lazio si appresta a vivere una delle settimane più importante della stagione che segnerà inevitabilmente il futuro di squadra e società.

Non c'è un ordine di tempo prestabilito in cima alla lista c'è comunque il rinnovo del tecnico biancoceleste. «Siamo a buon punto, Lotito mi ha detto che è pronto, lo aspetterò con fiducia, forse già questa settimana» ha sottolineato l'allenatore dopo la vittoria sul Sassuolo. Inzaghi è pronto a legarsi sempre di più alla Lazio, a diventare il Ferguson italiano: in arrivo un contratto di due anni più uno a 3 milioni netti a stagione più bonus che porterà la permanenza sulla panchina biancoceleste a 8 stagioni, un record per la Lazio.

In attesa che arrivi l'ufficialità (la firma sarebbe stata apposta ieri sera) il diesse Igli Tare è a caccia del difensore che dovrà coprire il buco, come lo ha definito lo stesso Inzaghi, lasciato in difesa da Luiz Felipe.

Nelle ultime ore la pista che porta a Todibò è quella più calda: il difensore del Barcellona, in prestito al Porto, ha già dato l'assenso all'eventuale trasferimento a Roma. La società portoghese ha già pagato il milione di euro di prestito agli spagnoli e potrebbe liberare il giocatore ad una cifra simbolica. Trattativa avviata la Lazio ha le alternative che vanno dal mister X fino a Mustafi, che si sta svincolando dall'Arsenal.

In attesa di notizie su mercato e rinnovo la Lazio dovrà affrontare l'Atalanta per ben due volta in quattro giorni a Bergamo: domani la sfida che vale le semifinali di Coppa Italia, domenica i biancocelesti vanno a caccia della quinta vittoria di fila in campionato, che consentirebbe alla squadra di Inzaghi di superare Gasperini in classifica. Luis Alberto, operato di appendicite, è tornato a corre e punta alla gara di campionato. Out anche Strakosha per problemi al ginocchio.

Martedì 26 Gennaio 2021

