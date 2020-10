Enrico Sarzanini

Il pareggio non solo ha ridato morale e fiducia alla Lazio ma ha riconsegnato a Inzaghi la squadra che nello scorso campionato era stata in grado di lottare per lo scudetto.

«Con i nuovi acquisti ci divertiremo anche quest'anno», si è lasciato andare l'allenatore subito dopo l'1-1 ottenuto contro l'Inter all'Olimpico, a ridargli fiducia la grinta ed il cuore mostrati in una sfida complicata dagli infortuni a catena e dall'espulsione di Immobile. Nonostante tutto però la Lazio ha riacciuffato un prezioso pareggio che fino a questo momento la conferma la regina delle rimonte di questo 2020.

Nessuno, nei maggiori 5 campionati d'Europa, ha infatti raccolto tanti punti quanti i biancocelesti partendo da una situazione di svantaggio: ben 20. La squadra ha fatto dunque suo quel «non mollare mai» della Curva Nord laziale, facendolo diventare in questo anno un vero e proprio marchio di fabbrica. Tutto ha avuto inizio lo scorso 5 gennaio a Brescia, prima gara del 2020: al vantaggio di Balotelli rispose la doppietta di Immobile.

Poi c'è stato il punto conquistato nel derby contro la Roma grazie al pari di Acerbi e i tre con l'Inter con Immobile e Milinkovic che risposero a Young.

In successione poi da 0-1 a 2-1 contro Fiorentina ma soprattutto Cagliari, quest'ultima vittoria riacciuffata addirittura al 98' con Caicedo, poi da 1-0 a 1-2 in casa del Torino, da 1-0 a 1-5 a Verona fino alla sfida di ieri ripresa dall'incornata di Milinkovic.

Dal mercato infine nessuna sorpresa last minute, il difensore chiesto da Simone Inzaghi è Hoedt che, da una settimana a Roma, è stato finalmente ufficializzato. Il giocatore si aggiunge agli altri acquisti Escalante, Reina, Muriqi, Fares, Akpa Akpro, Gabriel ed Andreas Pereira. In chiusura presi due ragazzi per la Primavera: Nasri Kais ed Enzo Adeagbo, rispettivamente centrocampista (ex Toulon) e difensore (ex Servette), entrambi classe 2002. Ceduti invece Wallace al Malatyaspor, Jony all'Osasuna, Badelj al Genoa, Berisha al Reims, Lukaku all'Antwer e Adakanye al Cadice.

Martedì 6 Ottobre 2020

