Enrico Sarzanini

Il mondo biancoceleste è in lutto per la scomparsa di Enza considerata dai tifosi della Lazio la mamma di tutti i laziali. Per anni punto di riferimento dello storico Lazio Point di Via Farini, poi chiuso per problemi economici, a cavallo del 2000 quel negozio a due passi dalla stazione Termini era diventato un vero e proprio punto di riferimento dei tifosi della Lazio che spesso passavano anche solo per una chiacchiera con mamma Enza che di storie di Lazio ne aveva da raccontare: aveva seguito la sua squadra del cuore praticamente ovunque e ogni estate era presente in ritiro.

La crisi economica l'aveva costretta a chiudere il negozio di Via Farini ma l'amore per quei colori l'avevano spinta a tornare con Tutto Lazio, altro negozio situato in Via Veturia 77 nel quartiere Appio Latino. Ieri la tragica notizia della sua scomparsa che ha fatto il giro dei social e delle radio, con tutti i tifosi pronti a ricordare Enza con la sua immancabile sciarpa della Lazio al collo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA