Enrico Sarzanini

Il Milan vince e convince, la Lazio torna a casa con le pive nel sacco e dovrà riflettere su questa sconfitta. Dopo le prime due convincenti vittorie Maurizio Sarri ferma la sua corsa a San Siro. Davvero troppo questo Milan per l'ibrido biancoceleste, senza nemmeno troppo faticare i rossoneri si sono imposti 2-0 (gol di Leao e Ibrahimovic) sbagliando anche un calcio di rigore con Kessie. Servirà del tempo aveva avvisato il tecnico nel giorno della sua presentazione, solo allenandosi la squadra potrà recepire i nuovi dettami di Sarri, quello che lascia perplessi però è l'atteggiamento di gran parte dei giocatori apparsi fin troppo remissivi già dai primi minuti di una gara largamente dominata dalla squadra di Pioli. Un atteggiamento che non è piaciuto nemmeno al tecnico biancoceleste: «Abbiamo fatto una gara che è il contrario di quello che proviamo in settimana, li abbiamo aspettati nella nostra metà campo e questo per me è fonte di delusione ma è pur vero che questi ragazzi erano abituati a cose diverse e ci vorrà del tempo». Quando poi vengono a mancare i giocatori-cardine come Leiva, Luis Alberto, Milinkovic e Immobile allora diventa tutto più difficile: «Dopo le soste sottolinea Sarri - ci sono sempre delle incognite figuriamoci dopo una sosta per le nazionali. Si torna a 48 ore dalla gara e oltre alle problematiche fisiche ci sono anche quelle mentali. Per noi poi è ancora più difficile perché siamo una squadra senza ancora una sua identità». Poi va in difesa di Immobile apparso sotto tono: «Ha dei numeri per cui è inattaccabile, ma vedo che per alcuni contano poco». Nel finale Sarri è stato espulso per proteste: «Un ragazzo (Saelemaekers, ndr) ha fatto un gesto che a persone anziane non si fanno ma poi è tutto rientrato perché Ibra lo ha portato a chiedere scusa».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

