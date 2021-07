Enrico Sarzanini

Il conto alla rovescia sta per finire: mercoledì il tecnico della Lazio Maurizio Sarri sbarcherà a Roma dando inizio alla sua nuova avventura in biancoceleste. Appuntamento al centro sportivo di Formello dove ad attenderlo ci sarà il diesse Tare pronto a fare il punto sul mercato. Il 10 luglio infatti è prevista la partenza per la prima fase del ritiro ad Auronzo di Cadore dove la squadra si allenerà fino al 28 luglio (la seconda parte si dovrebbe svolgere dal 2 all'8 agosto in Germania a Marienfeld), il nuovo allenatore spera di avere a disposizione almeno un paio di nuovi innesti per iniziare a forgiare la nuova Lazio. Annunciato Kamenovic, per Hysaj manca solo la firma. Lotito e Tare stanno lavorando a diverse operazioni in entrata ma prima che si possano concretizzare servono delle cessioni per fare cassa: Correa è in uscita direzione Psg ma il club francese vorrebbe inserire nella trattativa Sarabia, esterno della nazionale spagnola che martedì sfiderà l'Italia nelle semifinali dell'Europeo. Sarri lo stima e i 3,5 milioni che guadagna potrebbero essere in parte ammortizzati' grazie al decreto crescita' che consente una tassazione agevolata al 50%. Sempre più probabile il ritorno di Felipe Anderson che sabato ha messo un like al video di presentazione della nuova maglia della Lazio, l'operazione si può chiudere con il West Ham a 6,5 milioni di euro più bonus. Il nome nuovo però è quello di Boubacar Kamara, talentuoso centrocampista-difensore classe 1999 in scadenza con l'Olympique Marsiglia. Su di lui c'è il Milan ma l'occasione è di quelle da non farsi sfuggire anche perché i francesi hanno messo gli occhi su Escalante che può far abbassare i 20 milioni chiesti. Francia importante anche perché la notizia della clamorosa esclusione del Bordeaux della Ligue 1 potrebbe accelerare il trasferimento di Toma Basic. Con il centrocampista classe 96 l'accordo è totale, ballano un paio di milioni con il club.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

