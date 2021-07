Enrico Sarzanini

Il caso Luis Alberto non è chiuso. Anzi. Nel suo primo giorno di ritiro ad Auronzo i sorrisi, la stretta di mano con il tecnico e gli autografi dei tanti tifosi che lo hanno acclamato sembravamo aver scritto la parola fine su una questione che invece è ancora aperta.

Il giocatore ieri si è chiarito con Sarri e ha chiesto scusa ai compagni ma non ha cambiato idea e spera ancora di essere ceduto. Un concetto che ribadirà domani nel faccia a faccia con il diesse Tare e il presidente Lotito.

Una tregua, insomma, che al momento conviene a tutti: se la Lazio non può permettersi il lusso di mettere uno dei suoi maggior talenti fuori rosa, Luis Alberto non può ingaggiare una guerra legale che rischia di perdere.

Ogni scenario dunque resta aperto, lo spagnolo alla fine potrebbe restare e magari aspettare il mercato di gennaio. Sulle sue tracce c'è il Milan, mercoledì a margine dei calendari il diesse della Lazio Tare ha avuto un confronto con il dt rossonero Maldini che sul piatto avrebbe messo due tra Leao, Caldara e Castillejo anche se a Sarri piace Saelaemakers che potrebbe rientrare nella trattativa. Resta il problema del 25% da riconoscere al Liverpool, in caso di scambio alla pari la società biancoceleste dovrebbe dunque tirare fuori il cash.

Lotito però non ha nessuna intenzione di pagare e cederà lo spagnolo solo in cambio di soldi e considerata la valutazione da 60 milioni di euro al momento l'unica società in grado di sedersi al tavolo delle trattative è il Villarreal che segue la vicenda con interesse.

Ore decisive invece per Basic centrocampista del Bordeaux: la Lazio offre 7 milioni più 2 di bonus, i francesi ne chiedono 8 più 3 di bonus. Luiz Felipe infine giura fedeltà eterna alla Lazio: «Posso stare qui anche 10-15 anni, sto bene alla Lazio e voglio vincere lo scudetto e fare la storia come nel 2000».

