Enrico Sarzanini I dati sono impietosi. Senza Ciro Immobile la Lazio non solo

I dati sono impietosi. Senza Ciro Immobile la Lazio non solo fatica a segnare ma non riesce a vincere passando, numeri di LazioPage, da una media punti di 1,85 a 1,08. Con l'attaccante in 234 partite ben 130 vittorie, 43 pareggi e 61 sconfitte nelle 27 gare, senza 7 vittorie, altrettanti pareggi e ben 13 sconfitte. Insomma, la Lazio e Immobile-dipendente e l'incertezza sul suo rientro tengono in apprensione Sarri che in vista della prossima gara di campionato allo stadio Maradona contro il Napoli incrocia le dita anche perché l'alternativa Muriqi ha confermato di non essere all'altezza.

Ieri a proposito, giallo su un tweet del kosovaro: ad un tifoso che provava a scuoterlo ha risposto Grazie per essere sempre al mio fianco fratello, il tua Pirata già morte (mentalmente), sul web ci si interroga se il Pirata volesse scrivere morde, e cioè che freme per guadagnarsi la fiducia dei tifosi, o morto, che avrebbe tutt'altro significato. A gennaio comunque la società proverà a cederlo per rimpiazzarlo con un altro attaccante. Immobile, ieri arbitro a Formello nell'amichevole tra la Squadra del Papa e la World Rom Organization, spera di rientrare: Miglioro sempre di più e se non fosse stato il polpaccio ce l'avrei fatta. Domani (oggi, ndr) faccio la risonanza di controllo: ho un po' di paura perché non vorrei fermarmi di nuovo. Poi torna sulla gara contro la Juve: La squadra mi è piaciuta, è mancato solo l'ultimo passaggio per fare gol. Siamo sulla strada giusta. Stiamo diventando squadra ancora di più e adesso serve solo un po' di continuità.

Inter in corsa - Importante vittoria dell'Inter di Inzaghi che batte il Napoli 3-2 e si porta a -4 dalla coppia di testa composta proprio dagli azzurri e dal Milan. Nel primo tempo Zielinski in gol poi la rimonta Inter con Calhanoglu su rigore e Perisic. Nella ripresa Lautaro e il 3-2 azzurro di Mertens.



