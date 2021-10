Enrico Sarzanini

Furioso per la prestazione di Bologna, indispettito dall'atteggiamento della Lega nei confronti della Lazio e di Sarri e arrabbiato per il trattamento che gli è stato riservato in Federcalcio. Ha certamente passato giorni migliori il patron biancoceleste Claudio Lotito che nell'ultima settimana ha dovuto fare i conti con diverse situazioni che non gli hanno fatto per niente piacere.

Su tutti il 3-0 rimediato dalla Lazio a Bologna, Lotito non ha gradito l'atteggiamento della squadra e, non appena torneranno tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, potrebbe piombare a Formello per un confronto. Alla ripresa del campionato infatti la Lazio ospiterà l'Inter dell'ex Inzaghi, gara alla quale il presidente tiene in maniera particolare. Una settimana, l'ultima vissuta dal patron biancoceleste, che era iniziata nel peggiore dei modi con il suo allontanamento dal Consiglio Federale da parte di Gravina perché ancora inibito. «Una situazione kafkiana», come l'aveva commentata lo stesso presidente biancoceleste che non ha gradito nemmeno la presa di posizione della Lega contro Sarri («Siamo abituati alle pressioni, è normale ma non ci piace la maleducazione», le parole al vetriolo di Dal Pino), l'allenatore si era lamentato della gara contro il Bologna programmata per le 12,30 ad appena 61 ore dalla gara di Europa League con la Lokomotiv. Una scelta questa poco gradita allo stesso Lotito.

TEGOLA ACERBI Stangata per Francesco Acerbi: il difensore, espulso nella gara di domenica contro il Bologna, salterà ben due gare per squalifica contro Inter e Verona. Oggi a Formello infine ripresa della preparazione senza i tanti nazionali sparsi in giro per il Mondo.

