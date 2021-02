Enrico Sarzanini

«Finalmente Muriqi». Lo deve aver certamente pensato il tecnico Simone Inzaghi subito dopo il gol dell'attaccante che domenica ha di fatto chiuso il match contro l'Atalanta. D'altronde, dopo un girone difficile e complicato, il kosovaro si è finalmente sbloccato (primo gol in Serie A e prima rete di un kosovaro nel nostro campionato) diventando subito bestia nera della squadra orobica alla quale ha segnato due gol (uno in Coppa Italia, ndr) in appena quattro giorni. «Ho passato un momento complicato tra Covid e infortuni, non è stato facile ma mi sento finalmente bene» ha ammesso la punta subito dopo il match che è valso il sorpasso in classifica della Lazio proprio sull'Atalanta.

Una sorta di liberazione per Muriqi che ha dovuto convivere per un girone intero con il peso di quei 20 milioni di euro speso per acquistarlo che ne hanno fatto il secondo acquisto più oneroso della gestione Claudio Lotito. Lui però non si è mai perso d'animo, certo che prima o poi sarebbe arrivato il suo momento.

«Il mantra è sempre lo stesso: lavorare in maniera dura, fare del mio meglio e far bene sia se gioco per 90 minuti sia per cinque minuti» ha raccontato l'attaccante, il primo a credere nelle sue qualità, a spronarlo in questi mesi difficili è stato proprio Inzaghi che adesso è pronto a dargli sempre più spazio. Avere una valida alternativa a Correa, Immobile e Caicedo sarà infatti fondamentale soprattutto in vista del doppio confronto agli ottavi di Champions con il Bayern Monaco.

TORNA LA MORACE - Oggi alle 14 presso la Sala Stampa dell'Olimpico ci sarà la presentazione di Carolina Morace nuova allenatrice della Lazio Women. La Morace, che anche da giocatrice ha vestito la maglia della Lazio (tra il 1982 e il 1984 e tra il 1987 e il 1989), sarà supportata dalla moglie Nicola Jane Williams, allenatrice in seconda. Al Milan la sua ultima avventura, terminata nel 2019.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA