Enrico Sarzanini

Fermo il campionato per gli impegni delle nazionali, per la Lazio sarà una settimana decisiva per il futuro. Il patron Lotito, in queste settimane impegnato su altre questioni, è pronto ad una full immersion biancoceleste per provare ad accontentare Sarri sul quale punta tutto. Mercato e rinnovi sono la priorità, poi si potrà parlare del tanto sbandierato rinnovo dell'allenatore che però non ha ancora ricevuto il contratto da firmare. Strakosha è ormai una causa persa e a giugno, salvo clamorose sorprese delle ultime ore, a giugno si potrà liberare a parametro zero. Una sconfitta per il diesse Tare che fu il primo a puntare tutto su di lui quando nessuno lo avrebbe mai fatto. Ci sono invece speranze per l'altra scoperta del dirigente albanese Luiz Felipe: la stima e la considerazione di Sarri lo hanno lusingato, la trattativa si può chiudere a 2,1 milioni netti a stagione e le sensazioni che arrivano da Formello sono positive. Fronte Marusic c'è da tempo la firma fino al 2026 che presto verrà ufficializzata, la sensazione è che la questione sia legata a Kamenovic, sempre della scuderia di Kezman, il neo acquisto che in estate è stato scartato da Sarri, il cui tesseramento sbloccherà la situazione. C'è invece una sorpresa sul fronte Patric anche lui in scadenza a giugno: il Valencia lo vorrebbe da subito ed il giocatore ha chiesto a Lotito di potersi svincolare subito ma vista la penuria di difensori servirà prima un sostituto. In entrata oltre a Casale, piacciono anche Lasagna ed Orsolini, due soluzioni last minute ma pronte, ecco perché Tare in queste ore sta provando ad accelerare sulle cessioni di Muriqi, Vavro, Jony e Adekanye che portebbero finalmente sbloccare il mercato ed accontentare Sari.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA