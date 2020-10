Enrico Sarzanini

Esordio con il botto in Champions League per la Lazio che supera a pieni voti l'esame Borussia Dortmund steso con un perentorio 3-0. Una boccata d'ossigeno per il tecnico Simone Inzaghi che, dopo la deludente prestazione contro la Sampdoria, aveva chiesto una gara di carattere ed è stato accontentato. La squadra parte subito bene e dopo appena 5' è già in vantaggio con Ciro Immobile: palla rubata da Leiva a Meunier, il brasiliano serve Correa al limite dell'area, imbucata dell'attaccante biancoceleste che con un colpo sotto batte Hitz. Un gol pesantissimo che gli consente di raggiungere Signori a quota 127 reti in biancoceleste. Il Borussia Dortmund è stordito e tenta un timida reazione ma i biancocelesti sono in palla, corrono ma soprattutto hanno ritrovato quella rabbia agonistica e quella fiducia incredibilmente smarrita a Marassi contro la Sampdoria. Potere di una competizione affascinante come la Champions che risveglia anche i mille spettatori presenti, che per tutta la gara hanno incitato la squadra. Succede così che Immobile ha due buone occasioni per chiudere già il match ma i tedeschi fanno muro e al 21' sfiorano la rete del possibile pareggio con Guerreiro, con Strakosha bravo a dirgli di no con i piedi. Al 22' è Correa a divorarsi clamorosamente la rete del raddoppio, è il preludio al gol che arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo con una grande incornata di Luiz Felipe. Nella ripresa entra inevitabilmente in campo un altro Borussia, molto più propositivo e a caccia del gol che possa riaprire il match, Haaland dopo aver trovato Strakosha riesce a 20' dalla fine a trovare la rete che riapre il match ma ci pensa il neo entrato Akpa Akpro a spegnere gli entusiasmi dei tedeschi e con la rete del 3-1 chiude il match.

Soddisfatto Inzaghi: «Mi è piaciuta l'umiltà con cui abbiamo affrontato una grandissima squadra, è stata una gara di sacrificio e di grande carattere e quando ce n'è stata l'occasione gli abbiamo fatto male. Classifica? E' un girone aperto e il Borussia resta il favorito». E il rinnovo? «Con Lotito nessun problema», come aveva confermato il ds Tare prima del match.

JUVE SUPER COL KIEV - Intanto, la Juve nel girone G passa a Kiev con la Dinamo 2-0, con doppietta di Morata. Pirlo ritrova la squadra, rinata dopo la brutta prova di Crotone sabato scorso.

