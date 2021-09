Enrico Sarzanini

Esordio amaro per la Lazio in Europa League sconfitta 1-0 a Istanbul dal Galatasaray. Decisiva la clamorosa papera di Strakosha che nel tentativo di bloccare un pallone svirgolato da Lazzari, lo ha spinto nella sua porta involontariamente. Pochi cambi del tecnico rispetto alle prove della vigilia: esordio dal primo minuto per Zaccagni per far rifiatare Pedro, a centrocampo spazio ad Akpa Akpro al posto di Milinkovic-Savic mentre la sorpresa più grande è la conferma di Immobile in attacco, preferito ancora una volta a Vedat Muriqi. Primo tempo di controllo con i turchi che hanno colto la traversa con Morutan, nella ripresa i biancocelesti hanno tentato una timida reazione ma sul più bello è arrivato l'errore di Strakosha che ha regalato il vantaggio ai turchi.

La squadra non si è persa d'animo ma Milinkovic, a tu per tu con Muslera, si è clamorosamente divorato il pareggio. Il tecnico Maurizio Sarri nonostante la sconfitta riesce ad essere positivo: «Rispetto alla gara contro il Milan ho visto delle grandi differenze. Siamo stati molto più corti e molto più stretti, abbiamo preso meno ripartenze e recuperato più palloni tra le linee. Sinceramente non mi posso far influenzare da un risultato così fortuito». Vuole di più soprattutto in avanti: «Attacchiamo troppo poco gli spazi. Lo ha fatto solo qualche volta Immobile ma è poco se vuoi creare tante occasioni». Poi la critica al calendario: «Dove dobbiamo lavorare? Solo sui riposi, perché quando ti impongono tante gare così ravvicinate il lavoro viene sempre meno, ecco perché questo calcio mi piace sempre di meno». Anderson scuote i compagni: «Non possiamo mollare adesso perché la strada è lunga e sono sicuro che riusciremo a portare a casa i risultati il prima possibile». Nota positiva della serata il pareggio tra Lokomotiv Mosca e Marsiglia.



