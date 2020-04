Enrico Sarzanini

Diego Pablo Simeone compie 50 anni. Una vita passata sui campi di calcio Il Cholo ha sempre vinto, all'appello manca solo la Champions League persa per ben due volte sulla panchina dell'Atletico Madrid contro gli acerrimi rivali del Real. La scalata di Simeone calciatore inizia a 20 anni a Pisa, dopo due stagioni vola a Siviglia per poi essere acquistato dall'Atletico Madrid con cui vince un campionato ed una Coppa di Spagna, nell'estate torna in Italia per vestire la maglia dell'Inter con cui vince la Coppa Uefa contro la Lazio che due anni dopo lo acquista. A Roma arriva la consacrazione: l'argentino in quattro anni vince una Supercoppa Europa, una Supercoppa Italiana, la Coppa Italia ma soprattutto l'incredibile scudetto del 2000 dopo la clamorosa rimonta sulla Juventus che, sconfitta all'ultima giornata a Perugia, si vide superare al fotofinish. Con i biancocelesti fu amore a prima vista, ancora oggi il legame con la tifoseria biancoceleste è fortissimo. Appesi gli scarpini al chiodo inizia la carriera di allenatore in Argentina con il Racing, vince il campionato di Apertura con l'Estudiantes e quello di Clausura con il River Plate, nel 2010 l'esperienza a Catania, a fine 2011 arriva la chiamata dell'Atletico Madrid, dove arriva la consacrazione. In bacheca uno scudetto, due Supercoppe Europee, Coppa e Supercoppa di Spagna, il finale è ancora tutto da scrivere perché un giorno tornerò ad alleare la Lazio come ha promesso Simeone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 05:01

