Enrico Sarzanini

Dal sogno all'incubo in 90'. Dopo aver dominato in lungo e largo gran parte del primo tempo la Lazio alla fine crolla sotto i colpi di un'Atalanta cinica e mai doma ed esce sconfitta 3-2, un risultato che la riporta con i piedi per terra e la tiene a -4 dalla Juve capolista. Un girone fa il clamoroso pareggio (3-3) in rimonta aveva rilanciato la squadra di Inzaghi, questa sconfitta potrebbe scalfire le ambizioni tricolori dei biancocelesti.

Nei primi 20' dominio assoluto della Lazio che all'11' è già avanti 2-0: vantaggio che arriva su una clamorosa autorete di de Roon, innescato da un cross di Lazzari, il raddoppio è un tiro dalla distanza di Milinkovic servito dal solito Luis Alberto, sempre più leader nella classifica degli assist a quota 14.

La Lazio prende coraggio ma sotto porta Immobile non trova la mira mentre Correa non riesce ad infilarsi nella difesa avversaria. L'Atalanta non si scoraggia e con il passare dei minuti si affaccia sempre con maggiore insistenza in area biancoceleste, sfiorando più volte il gol che arriva al 38' grazie ad un preciso colpo di testa di Gosens che di fatto riapre la gara, una rete che taglia le gambe alla squadra di Inzaghi da quel momento irriconoscibile.

Nella ripresa il ritmo cala vertiginosamente in particolare la squadra di Inzaghi sembra subire più dell'Atalanta un primo tempo a mille, come se non bastasse Simone Inzaghi perde prima Correa, affaticato al solito polpaccio e sostituito da Caicedo che per gran parte della settimana era stato in vantaggio rispetto all'argentino per scendere in campo da titolare, poi Cataldi che per salvare un pallone in scivolata si fa male alla caviglia destra, al suo posto entra Parolo.

L'Atalanta guadagna sempre più metri e alla fine trova il meritato pareggio con Malinovskyi che dalla distanza trova l'angolino alla sinistra di Strakosha, a 10' dalla fine arriva la rete del definito 3-2 orobico con Palomino che sfrutta una clamorosa incertezza del portiere della Lazio, in una serata per lunghi tratti da dimenticare.

Intanto dopo aver fissato il premio scudetto da 400 mila euro a testa, il presidente Claudio Lotito deve ancora trovare l'accordo con i giocatori sulle modalità di pagamento degli stipendi di marzo e aprile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

