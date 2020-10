Enrico Sarzanini

Contro il Torino la Lazio scenderà in campo. Questa è la prima notizia che trapela da Formello. Il presidente Claudio Lotito dunque ha scartato l'eventuale ipotesi di giocarsi il jolly-Covid, che consente di rinviare una partita in stagione ma con almeno 10 positivi accertati, paventata dal diesse Igli Tare nel post gara di Champions. Anzi, il numero uno biancoceleste non ha per niente gradito le parole dell'albanese perché vuole che il campionato vada avanti nonostante questa emergenza, anche per dare un segnale a tutto il mondo del calcio.

L'emergenza però in casa Lazio prosegue e, nonostante la confortante prestazione contro il Bruges in Belgio, Inzaghi è preoccupato in vista delle tre gare in sette giorni che attendono la Lazio che, prima della sosta, sfiderà domenica a Torino i granata, mercoledì lo Zenit in Champions a San Pietroburgo e l'8 novembre la Juventus allo stadio Olimpico. Oggi il nuovo giro di tamponi che potrebbe riconsegnare qualche elemento a Inzaghi, ci sono buone possibilità che rientrino tra i convocati sia Lazzari sia Immobile, entrambi con una carica virale molto bassa e totalmente asintomatici, mentre Luiz Felipe e Leiva (questi ultimi due già indisponibili) sono in isolamento. E altri due elementi della rosa avrebbero manifestato sintomi che potrebbero ricondurre al Covid: Patric, sostituito contro il Bruges per dei giramenti di testa e conati di vomito come ha raccontato Inzaghi, e Fares, che nella sfida di Champions non è apparso al top.

Resta il problema del focolaio scoppiato a Formello, tanto che ci sarebbero anche diversi membri dello staff tecnico e dell'ufficio stampa messi in isolamento domiciliare perché risultati positivi. Dei quattro giocatori in quarantena, se Lazzari e Immobile sperano di risultare falsi positivi, Luis Alberto e Djavan Anderson sono sintomatici e difficilmente potranno tornare a disposizione. Ieri campi vuoti a Formello, tutti in palestra per una seduta di scarico. Il tecnico in attesa del nuovo giro di tamponi in programma oggi, dovrà valutare la lunga serie di indisponibili come Cataldi, Armini, Strakosha, Escalante e Radu, che non hanno fatto i tamponi Uefa.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 05:01

