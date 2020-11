Enrico Sarzanini

Continua il giallo dei tamponi che si arricchisce di un nuovo elemento che, se possibile, rende la vicenda ancora più nebulosa. Martedì all'ospedale Moscati di Avellino, con un perito nominato dalla Procura della Repubblica, Vincenzo D'Onofrio, e la dirigente, medico del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale Moscati, Maria Landi, sono stati riprocessati i test effettuati dal gruppo squadra biancoceleste venerdì 6 novembre. Nella stessa nottata secondo alcune indiscrezioni Ansa i risultati delle controanalisi avrebbero evidenziato la positività di Strakosha, ma soprattutto la negatività di Immobile e Leiva, una notizia che la stessa Procura di Avellino, che ha secretato gli atti, si è affrettata a smentire (ma che risulta avere un fondamento di verità) con il procuratore Vincenzo D'Onofrio: «Non ci sono ancora i risultati del lavoro che sta svolgendo il consulente da noi nominato che si sapranno solo al deposito della relazione del consulente tecnico della Procura». Lo stesso D'Onofrio ha poi precisato: «Non ci sono ancora i nomi, ma solo dei codici a barre».

»Abbiamo avuto come terzi da parte della Procura di Avellino una richiesta di documentazione in un processo che è a carico di Taccone per reati di carattere amministrativo e non penale» precisa Gian Michele Gentile, il legale della Lazio: «Sono stati riprocessati numerosi tamponi ma non solo quelli del nostro club perché quel laboratorio è convenzionato anche con la regione Campania, quindi hanno prelevato tutto quello che c'era nel suo archivio». Oggi in Procura Federale, sarà ascoltato il responsabile sanitario biancoceleste Ivo Pulcini: «Non è un indagato, chiarisce Gentile verrà ascoltato sulle modalità di attuazione del protocollo».

ACERBI & LULIC - Via libera per Francesco Acerbi che raggiunge il ct Mancini e l'Italia per vestire la maglia azzurra; allenamento completo per Lulic al rientro.



