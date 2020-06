Enrico Sarzanini

Ciro Immobile è pronto per riprendere quella corsa interrotta bruscamente lo scorso 29 febbraio dopo la vittoria contro il Bologna, con la Lazio a -1 dalla Juve capolista e in cima alla classifica cannonieri della A. Tra una settimana a Bergamo contro l'Atalanta si tornerà a fare sul serio e Ciro punta al triplete: classifica dei bomber, la Scarpa d'oro ma soprattutto lo scudetto.

«Voglio tornare a segnare per voi, voglio tornare a farvi urlare ancora il mio nome, anche se non ci sarete io vi sentirò», il messaggio di Immobile in un video (in cui tra l'altro ci stavano le voci di tantissimi calciatori ma poi rimosso per violazione del copyright) postato ieri sui social da Gielle, un tifoso-videomaker. Prima che si fermasse il campionato, Immobile era in cima alla classifica dei cannonieri con 27 reti a + 6 su Ronaldo, nella sua lista personale ci sono diversi record da centrare: su tutti quello di Higuain della stagione 2015-16 con 36 gol realizzati. L'altro obiettivo si chiama Scarpa d'Oro che vede in testa Lewandowski con 30 gol. L'obiettivo più grande manco a dirlo resta lo scudetto: la rimonta in classifica porta soprattutto la sua firma e l'attaccante vuole regalarsi una soddisfazione che lo farebbe entrare ancora di più nella storia della Lazio.

Ieri intanto ripresa della preparazione a Formello: se Leiva e Cataldi sono tornati in gruppo, Luiz Felipe, Marusic e André Anderson invece hanno nuovamente riposato e dovranno essere monitorati quotidianamente per capire se potranno essere della trasferta a Bergamo.

