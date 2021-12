Enrico Sarzanini

Cinica e spietata, la Lazio chiude il suo 2021 con un netto 3-1 a Venezia (espugnata dopo 74 anni) che regala nuove certezza a Sarri che adesso potrà finalmente sfruttare le vacanze per mettere nero su bianco il rinnovo con i biancocelesti fino al 2025. Seconda vittoria di fila per la Lazio che dopo un primo tempo di alti e bassi e terminato sull'1-1 (al gol di Pedro in avvio ha risposto Forte poco prima dell'intervallo), nella ripresa ha sfruttato al meglio le occasioni capitate ed ha chiuso il discorso con Acerbi, alla seconda rete di fila e Luis Alberto che, appena entrato, ha chiuso il conto. Scarta dunque in anticipo i regali il tecnico Sarri che alla cena di Natale aveva chiesto in dono sei punti tra Genoa e Venezia e sei punti sono arrivati. Sorride il tecnico Sarri: Soprattutto nel primo tempo è stata una squadra vicina alle mie idee, con circolazione di palla e palleggio, peccato solo per il risultato all'intervallo.

Il tecnico è soddisfatto anche della difesa: Dire che non mi preoccupa è una parola grossa, ma nelle ultime quattro gare ne abbiamo subiti appena quattro e questo mi fa ben sperare. Così sul progresso di crescita della squadra: Ci sono gare che sembrano portarci sulla strada giusta, poi facciamo un passo indietro. E' un'annata tormentata ma siamo sulla strada giusta. Obiettivi? Costruire e inserire dei giovani. Così sul rinnovo: Domani (oggi, ndr) la firma? Se mi arriva il contratto firmo subito. Chiusura dedicata ad Acerbi alle prese con un fastidio alla coscia sinistra: Temiamo che si tratti di una lesione ma saranno gli esami a chiarire la situazione.



