Enrico Sarzanini Chiamatelo pure l'uomo della provvidenza. Questo è diventato

Chiamatelo pure l'uomo della provvidenza. Questo è diventato Felipe Caicedo per la Lazio capace di segnare pochi gol ma quasi tutti decisivi. Un trend iniziato a dicembre 2017 a Marassi contro la Sampdoria (rete al 91' per il definivo 2-1), proseguito lo scorso anno con le tre reti contro Sassuolo, Cagliari (queste due decisive per cogliere un'insperata vittoria) e Juventus e ripreso quest'anno contro Torino e Zenit. I numeri d'altronde non mentono mai e l'attaccante è diventato una vera e propria garanzia per Inzaghi che si gioca il jolly quando sa che c'è da ribaltare un risultato: delle 27 reti segnate dal sudamericano in maglia biancoceleste, sei sono arrivate dopo l'ottantesimo, e di queste ben cinque nei minuti di recupero.

Numeri importanti e preziosi soprattutto in un momento di emergenza come questo e con un Immobile suo malgrado a mezzo servizio. La positività in Uefa causata dal famoso gene N e la negatività in Serie A dell'attaccante continuano a fare notizia, ma Ciro domenica contro la Juventus vuole essere in campo come ha confermato lo stesso diesse Tare prima del match contro lo Zenit in Champions. Tutto dipenderà dall'esito del tampone in programma oggi, a Formello regna l'ottimismo anche perché il secondo test al quale era stato sottoposto l'attaccante mercoledì dalla Lazio aveva dato esito negativo. Sulla questione intanto ha nuovamente parlato Ivo Pulcini, responsabile sanitario biancoceleste: «Non credo che la Procura troverà irregolarità ha detto a Radio Punto Nuovo - e trovo ridicolo che Immobile venga indicato come un untore». Poi spiega: «Abbiamo avuto altri due casi debolmente positivi e poi riconosciuti negativi. Ho chiesto alla Uefa di uniformare i test e come si fa nel doping di avere delle contro-analisi, per avere una sicurezza». Intanto, Luis Alberto ha reso noto di essere negativo, è a disposizione per la Juve.



