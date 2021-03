Enrico Sarzanini

Campionato fermo in casa Lazio tiene banco il futuro di Simone Inzaghi. Il patron boancoceleste Claudio Lotito sulla questione si è limitato ad un «no comment» a Radio Kiss Kiss Napoli anche per non alimentare altre voci dopo quelle uscite in questi giorni figlie della mancata firma sull'accordo da 2,5 milioni netti a stagione per tre anni bonus esclusi già proposto tempo fa dalla società al tecnico ed ancora in sospeso. Inzaghi ha preso tempo anche perché vorrebbe un piccolo ritocco sul suo ingaggio e quello dei suoi collaboratori, ma è comunque intenzionato a restare a Roma. Diverse le proposte arrivare al tecnico, su tutte quella del Napoli di De Laurentiis che sarebbe stata recapitata qualche settimana fa, il tecnico però non considera ancora chiusa la sua avventura sulla panchina biancoceleste e vorrebbe proseguire a guidare la Lazio.

Adesso però a prendere tempo è Lotito: il patron in questi giorni ha la testa al processo tamponi al via venerdì e avrebbe anche meditato di mettere in atto una vera e propria rivoluzione a Formello.

Tutte ipotesi, le cose saranno più chiare solo dopo che i due si incontreranno. Intanto i bookmakers si scatenano: secondo Agipronews Gotti dell'Udinese sarebbe la prima alternativa (quotato a 4,50) ma in realtà ci sarebbe stato solo un timido sondaggio. Lotito in caso di addio di Inzaghi preferirebbe uno tra Gattuso, Juric o Mihajlovic.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 05:02

