Enrico Sarzanini

Battere la Roma al derby per presentarsi al tavolo del rinnovo con un'arma in più. Centrata la qualificazione all'Europa League e con una seppur flebile speranza di poter ancora entrare in Champions, Simone Inzaghi vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi per poi concentrarsi sul suo futuro e, come sperano i tifosi, su quello della Lazio. Già perché la firma sul rinnovo di contratto che sembrava una semplice formalità è tutt'altro che scontata. Il patron Lotito gli aveva consegnato il contratto ma prima di apporre la sua firma l'allenatore vuole confrontarsi con il presidente: sul tavolo garanzie tecniche e una richiesta economica superiore ai 2,5 milioni e mezzo offerti. «A fine stagione ci metteremo a parlare di quello che è andato e di quello che non è andato, ma con la massima tranquillità» ha tagliato corto Inzaghi subito dopo la vittoria sul Parma, chi lo conosce bene sa che questo ritardo nella convocazione lo ha irritato: sperava di chiudere prima il discorso di decidere il suo futuro entro la fine del campionato ed invece dovrà affrontare una trattativa che si preannuncia lunga e complicata. Lotito dal canto suo ragiona e si prepara all'eventualità di una separazione che, seppur remota, esiste: diversi nomi che sono stati accostati alla panchina biancoceleste: da Gattuso, passando per Mihajlovic e Juric fino a De Zerbi, nelle ultime ore è circolato anche quello di Maurizio Sarri. Dal campo buone notizie per Inzaghi: Milinkovic si allena con la mascherina è sarà dunque in campo contro la Roma.

NIENTE 3-0 A TAVOLINO - Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha infine respinto il ricorso della Lazio che chiedeva il 3-0 a tavolino contro il Torino: la gara si giocherà come già disposto in precedenza dalla Lega il 18 maggio alle ore 20.30.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 05:01

