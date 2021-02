Enrico Sarzanini

Appuntamento con la storia per la Lazio che questa sera (ore 21, Sky Sport e Canale 5) sfida i campioni d'Europa in carica (e freschi mondiali) del Bayern Monaco.

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi non vede l'ora di poter vivere questa sfida unica: «Sarà una bellissima emozione spiega in conferenza - è anche il coronamento di questi cinque anni di lavoro, la ciliegina sulla torta. Ci giocheremo questa partita nel migliore dei modi, con la spensieratezza giusta ma anche con la solita umiltà che ci contraddistingue».

Di fronte alla squadra che ha appena vinto il Mondiale per club, l'allenatore è pronto a giocarsela: «Vogliamo disputare una partita che ci consenta di rimanere aggrappati alla qualificazione, giochiamo contro un avversaro ingiocabile ma anche in passato quando ci davano sfavoriti, poi ce la siamo giocata con tutti. Dovremo fare del nostro meglio in una partita lunga 180'».

Un punto nelle ultime due gare per i tedeschi, Inzaghi non si fida: «Più che cercare i punti deboli in una squadra così forte, sto lavorando sulle caratteristiche dei miei. La affronteremo con spensieratezza e umiltà, sapendo che dovremo fare il massimo come abbiamo sempre fatto».

Immobile sfida Lewandowsky che un anno fa ha battuto nella classifica della Scarpa d'oro. Ecco il Ciro-pensiero: «Batterlo è stato incredibile ma resta il più forte del mondo. Lui ogni anno cerca di migliorare e di superare i suoi limiti, anche se è già un giocatore eccezionale».

L'azzurro non vede l'ora di affrontarlo sul campo: «Questa sfida per noi è un premio. Affrontare i migliori ti dà sempre più soddisfazione e motivazioni. Ovviamente sarà una partita difficilissima. Cercheremo di fare del nostro meglio in entrambe le partite, sapendo di non dover cambiare il nostro stile di gioco».

Probabile formazione: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa e Immobile.

