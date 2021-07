Enrico Sarzanini

Alla fine l'ha spuntata la Lazio: è fatta per il baby talento Luka Romero atteso oggi alla clinica Paideia per le visite mediche, poi potrà conoscere il suoi nuovi compagni di squadra ad Auronzo. Appena svincolatosi dal Maiorca il classe 2004 è stato soffiato all'ultimo assalto del Borussia Dortmund che aveva fiutato l'affare. Ala destra e sinistra, piede mancino, tra i talenti più seguiti in Europa, è salito alla ribalta delle cronache sportive perché a 15 anni e 219 giorni ha fatto il suo esordio nella Liga spagnola con la maglia del Maiorca contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Meglio di Pelé (15 anni e 10 mesi nel Santos), di Diego Armando Maradona, entrato nel calcio argentino a un passo dai 16 anni, e di quel Messi (esordio in blaugrana a 17 anni e 4 messi) a cui spesso, per postura, fisico minuto e movimenti, viene accostato. Quasi un primato internazionale se non fosse per la follia del boliviano Julio César Baldivieso che, nel 2009, decise di mandare in campo con il Club Aurora suo figlio dodicenne Mauricio.

Romero, nato in Messico ma dall'età di tre anni in Andalusia, ha optato per la Nazionale argentina con cui ha già disputato il Sudamericano U15 2019, vinto ai rigori nonostante il suo errore dal dischetto. In un'intervista a La Nacion Bernardo Romeo, coordinatore delle squadre giovanili argentine, lo definisce così: E' un talento, mancino di grande qualità, con un grande futuro. Il paragone con Messi? Luka deve pensare a crescere senza bruciare le tappe.

Un altro colpo del diesse Tare che però, in ritiro con la squadra, è in ansia: senza cessioni non si possono ufficializzare gli acquisti ma soprattutto non può assecondare le richieste di Sarri.

FURIA SOCIAL SU HYSAJ - In ritiro intanto è scoppiato il caso Elseid Hysaj, immortalato dai compagni in un video a cena mentre canta Bella ciao, video prima condiviso e poi cancellato. Per lui tanti insulti ma c'è anche chi si scandalizza: Lazio e fascismo non sono sinonimi, basta con la politica dal calcio. Il ritornello infatti era stato intonato per ispirarsi alla serie Netflix La casa di carta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA