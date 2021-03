Enrico Sarzanini

Alla fine il pasticcio di Lazio-Torino si è compiuto. Nonostante nei giorni scorsi era emersa la volontà di evitare un remake di Juve-Napoli dello scorso autunno, alla fine la storia si è ripetuta e anche peggio. Tutto al termine di un pomeriggio ricco di colpi di scena e iniziato con la lite a distanza tra Lega e Federcalcio. «Si deve giocare» aveva deciso all'unanimità il Consiglio di Lega di Serie A riunito d'urgenza, mentre il presidente Figc Gravina diceva il contrario («Credo ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara in base a quanto prescritto dalla Asl di Torino»).

Il Toro, come annunciato, non è mai partito dal Piemonte perché in quarantena come imposto dalla Asl dopo la positività di otto calciatori al Covid. Invece, allo stadio Olimpico la Lazio si è presentata regolarmente, con tanto di formazione ufficiale comunicata dal tecnico Inzaghi, in attesa che l'arbitro Piccinini decretasse la fine del match. In tribuna autorità presenti gli stati generali biancocelesti a cominciare dal presidente Claudio Lotito, furioso per quanto accaduto in questi giorni. A farsi portavoce del pensiero del club il diesse Tare: «Noi abbiamo rispettato il regolamento. Questa partita volevamo giocarla, poteva convenire anche a noi non giocarla, ma il campionato va rispettato. Vanno messi da parte gli interessi personali».

Adesso l'iter sembra ricalcare proprio quello della famigerata Juve-Napoli mai giocata: «Non vogliamo entrare in queste dinamiche, ma rispettare quello che stabilisce la Lega ed il suo regolamento. Fino a lunedì sera non abbiamo avuto informazioni che la partita non si sarebbe giocata e così l'abbiamo preparata» ha concluso il dirigente della Lazio.

Su fronte Toro: «Non difendi il campionato non prendendo atto della realtà oggettiva. Noi non possiamo muoverci da Torino, è una cosa lampante, siamo pronti a fare ogni tipo di ricorso» ha sbottato il presidente Cairo. La palla ora passerà al Giudice sportivo che si pronuncerà già venerdì. Due le possibilità: optare direttamente per il rinvio oppure decretare la sconfitta del Torino 3-0 a tavolino, con il rinvio che verrebbe decretato poi nel primo grado della giustizia sportiva. Una gara maledetta quella contro il Torino: nel 2017 un rigore nettissimo non concesso da Giacomelli e la sconsiderata espulsione di Immobile negarono ai biancocelesti la Champions; nella sfida di andata, il 1 novembre scorso, la spinosa questione dei tamponi per cui la Lazio rischia ora il deferimento.

Mercoledì 3 Marzo 2021

