Enrico Sarzanini All'ultimo respiro la Lazio ha trovato il sostituto di Correa:

All'ultimo respiro la Lazio ha trovato il sostituto di Correa: Mattia Zaccagni. Il numero 10 del Verona ha firmato un contratto di quattro anni a 2 milioni di euro netti a stagione. Arriva in prestito con obbligo di riscatto (operazione da 10 milioni totali) a determinate condizioni, il calciatore che era in scadenza ha rinnovato con il Verona fino al 2023. Tutto al termine di una lunghissima trattativa (il contratto è stato depositato ad 11' dalla fine del calciomercato) che ha vissuto momenti di tensione, stava per saltare e alla fine è stata risolta dal presidente Lotito. Tullio Tinti, l'agente di Zaccagni, si era imputato su commissioni ed ingaggio, a rendere tutto più complicato le ruggini per l'addio di Simone Inzaghi, anche lui nella scuderia di Tinti che nonostante la società biancoceleste offrisse un ingaggio tre volte superiore a quello che il calciatore percepiva al Verona si era comunque inalberato. Ancora una volta, come già accaduto in questa sessione di mercato, Lotito è dovuto intervenire (lo aveva già fatto prima sbloccando l'arrivo di Sarri e poi l'indice di liquidità) per cercare di sbrogliare un mercato che ha quasi del tutto accontentato l'allenatore. Nella lista dei desideri il tecnico aveva indicato come sostituto ideale di Correa, Kostic (che si era già promesso alla Lazio) ma qualcosa è andato storto e l'operazione è miseramente tramontata lunedì sera quando l'Eintracht lo ha tolto dal mercato. Secondo i dirigenti tedeschi la Lazio avrebbe inviato la prima offerta ad una mail sbagliata e in ogni caso non avrebbe raggiunto la richiesta da 20 milioni di euro. All'appello manca un ricambio in difesa: Sarri non reputa Kamenovic all'altezza tanto che non è stato nemmeno tesserato. Il mercato della Lazio si chiude comunque con sei acquisti: Hjsay, Basic, Pedro, Felipe Anderson, Lucas Romero e appunto Zaccagni.



