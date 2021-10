Enrico Sarzanini

Al Bentegodi è notte fonda. La Lazio crolla 4-1 sotto i colpi di uno scatenato Simeone autore di un poker e vede materializzarsi nuovamente l'incubo della sconfitta. Una gara che ha fatto infuriare Sarri ma soprattutto il presidente Lotito che ha mandato la squadra in ritiro a Formello almeno fino a mercoledì quando all'Olimpico arriverà la Fiorentina. Grande con le grandi la Lazio ha confermato di essere piccola con le piccole e dopo il 3-0 rimediato al Dall'Ara contro il Bologna è crollata a Verona incapace di fare il salto di qualità. Sotto 2-0 già nell'intervallo, in avvio di ripresa Immobile ha riacceso le speranze segnando l'ottava rete stagione, ma uno scatenato Simeone ha spento ogni sogno di rimonta biancoceleste prima con il 3-1 e nel finale con la rete del definitivo 4-1. Al termine del match Sarri ha avuto un'ora di confronto acceso con la squadra per analizzare una gara che lo ha profondamente deluso: Questi su e giù si pagano cari soprattutto se giochi una gara ogni tre giorni spiega il tecnico -. Rispetto a Bologna non eravamo scarichi ma alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve al sole: vuol dire che non siamo solidi di testa. Sono deluso dall'atteggiamento della squadra. Su Luis Alberto, partito ancora in panchina, taglia corto: Io lavoro per il davanti della maglia e cerco di aiutare il dietro.

Il capitano Ciro Immobile ha un messaggio per i tifosi: Siamo delusi dal risultato e dal nostro atteggiamento, ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza. Dispiace soprattutto per i tifosi e per quello che hanno visto in campo. Vogliamo trovare la giusta continuità per tornare quelli di una volta. Questa squadra ha grande qualità e carattere ma in questo momento facciamo fatica a tirarli fuori.



