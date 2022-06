Enrico Sarzanini

Adesso è anche ufficiale: il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2025. Lo ha comunicato la società biancoceleste attraverso una nota ufficiale e postando la foto del tecnico ieri mentre firma il rinnovo nella sua casa di Castelfranco di Sopra. Nessuna clausola all'interno dell'accordo (in precedenza l'allenatore si poteva liberare di fronte ad un'offerta dall'estero) ma diversi bonus che possono far lievitare la cifra ben oltre i 4 milioni di euro, c'è anche un premio per la Champions che per il patron Claudio Lotito sarà l'obiettivo per la prossima stagione. Il presidente biancoceleste per convincere Sarri ha messo sul tavolo argomenti molto cari all'allenatore ossia quei rinforzi che da tempo stava chiedendo, a gennaio mai arrivati e motivo di una frattura tra i due.

Tutto risolto ora è arrivato il momento di fare sul serio e la palla passa soprattutto al diesse Tare che prima di tutto dovrà cercare di cedere gli esuberi (Muriqi, Vavro ed Escalante su tutti) per far abbassare l'indice di liquidità che in questo momento non consente di fare acquisti. Nel frattempo però si lavora anche al mercato in entrata, Lotito spera di accontentare presto le richieste di Sarri: in cima alla lista ci sono i rinforzi in difesa, la trattativa con il Verona per Casale è entrata nel vivo, prosegue quella con Romagnoli mentre il discorso è aperto con l'Atalanta per Carnesecchi, tra l'altro è tornato in nerazzurro Gollini che il Tottenham non ha riscattato. A centrocampo l'allenatore spera di poter trattenere Milinkovic perché vuole ostruire la Lazio del futuro proprio su di lui, fino ad oggi non sono arrivate offerte degne di nota qualora dovesse restare Lotito tratterebbe il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 con il suo agente Kezman. bloccato da tempo Marcos Antonio, piacciono Ilic (Verona) e Zielinski (Napoli) qui possibile uno scambio con Luis Alberto che però si è invaghito di Sarri e vuole restare. In attacco piace Mertens.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA