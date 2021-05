Enrico Sarzanini

«Abbiamo in ballo un record di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare e onoreremo al massimo la partita e il campionato». Perduta la Champions il tecnico della Lazio Simone Inzaghi vuole chiudere al meglio il campionato e, se possibile dare una mano al fratello Pippo che con il suo Benevento ha mezzo piede in Serie B: battere il Torino nel recupero di questa sera (la gara fu rinviata per i casi di Covid tra i granata, ndr) darebbe ai campani la possibilità di giocarsi tutto all'ultima giornata proprio nello scontro diretto con i granata. La testa dell'allenatore biancoceleste però è rivolta in gran parte al suo futuro, nelle ultime ore sono arrivati segnali positivi sulla trattativa con Lotito e c'è la ferma intenzione di proseguire un rapporto che dura ormai dal 2004; l'allenatore sarebbe pronto ad accettare un contratto al ribasso rispetto all'ultima offerta fatta da Lotito da 7,5 complessivi per tre anni. La volontà dunque è di proseguire insieme ma ci sarà da lavorare sodo sul mercato perché la rosa è da ringiovanire e sono tanti gli esuberi da sistemare. Si preannuncia dunque un'estate calda per il diesse Tare e per l'allenatore la cui eventuale permanenza metterebbe al riparo da partenze dolorose come quelle sempre possibili di Milinkovic o Luis Alberto.

ACERBI STOP - Dal campo risonanza magnetica al ginocchio destro per Acerbi squalificato per un turno: stagione chiusa in anticipo in campionato per un problema al collaterale però figura nella lista dei pre convocati di Mancini per l'amichevole con San Marino in vista dell'Europeo. Ai box anche Correa, Strakosha, Pereira e Parolo verso una maglia da titolare.

CASO SALERNITANA - Lotito deve cedere entro il 25 giugno altrimenti non si potrà iscrivere al campionato.

ARMINI DENUNCIA - Dal web Armini ha denunciato insulti choc a Guerini, il giovane Primavera deceduto in un incidente, dopo la sconfitta della Lazio al derby.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 05:01

