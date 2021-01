Enrico Sarzanini

A suon di record ha fatto la storia della Lazio, Ciro Immobile però non si vuole assolutamente fermare. Capocannoniere dell'ultimo campionato e vincitore della Scarpa d'oro, l'attaccante partenopeo è uno dei protagonisti più attesi della sfida contro la Roma. Già al comando della classifica dei rigori segnati in maglia biancoceleste davanti a Beppe Signori, Immobile sogna di eguagliare e magari superare il leggendario Silvio Piola che guida la classifica dei bomber della Lazio a 159 reti: salito a quota 141, considerata la spaventosa media gol ed il lungo contratto che lo lega ai biancocelesti (fino al 2025), la sensazione è che questo primato non solo potrà essere eguagliato ma addirittura superato.

Immobile alla Roma ha già segato 5 gol ma vuole migliorare il suo bilancio contro i giallorossi contro cui, nelle sfide giocate in campionato con la maglia della Lazio, ha vinto una sola volta, incassando poi tre sconfitte ed altrettanti pareggi.

Quest'anno, dopo un avvio in chiaroscuro a causa del Covid che lo ha tenuto fuori dal big match contro la Juventus, una volta tornato in campo si è subito ripreso ed ha portato il totale a 16 reti in 19 gare totali, 11 in campionato e ben 5 in Champions League. Fascia di capitano al braccio, Ciro Immobile oggi è il vero leader di questa squadra, capace nel momento di crisi che ha attraversato la Lazio, di tenere a galla i biancocelesti a suon di gol. Adesso, dopo le due vittorie di fila, Inzaghi spera che siano proprio i suoi gol a rilanciare definitivamente le ambizioni Champions dei biancocelesti.

LULIC AVANZA - A Formello intanto ancora nessuna prova tattica ma la conferma che Lulic potrebbe rientrare nella lista dei convocati. In avanti, Correa va verso la panchina, al fianco di Immobile ci sarà nuovamente Caicedo che si appresta a giocare la quarta sfida di fila da titolare. Nessun problema per Acerbi che a Parma aveva sentito un fastidio all'adduttore, l'unico dubbio in difesa è tra Radu e Hoedt con il romeno in vantaggio.

