Lancia un messaggio d'amore alla Lazio e difende i tifosi. Mai banale il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri anche alla vigilia di Europa League contro il Marsiglia dice quello che pensa a cominciare dalla decisione del Ministro dell'Interno francese di vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti: «Fossi in Lotito dice inviterei il Ministro allo stadio a vedere una partita, così si rende conto di aver detto una cazzata». Per un attimo guarda al futuro e alla proposta di prolungamento fatta da Lotito del contratto biennale firmato in estate: «Valuterò nella prossima settimana, in questi giorni abbiamo da fare. Ma posso dire che alla Lazio sto benissimo, ho un buon rapporto con Lotito e con tutte le persone che lavorano a Formello». Oggi la gara contro il Marsiglia con diversi dubbi di formazione tra cui quello di Immobile non al 100%: «Oltre al problema del virus intestinale ha un fastidio nella parte esterna del ginocchio. Ora è dolente, vedremo prima del match perché aveva ancora problemi nei cambi di direzione. Milinkovic è stanco e valuteremo come impiegarlo». Così sull'importanza del match: «Può essere la gara decisiva, ma abbiamo dimostrato di non reggere due competizioni. Ormai siamo in ballo e domani vedremo. Se vogliamo crescere abbiamo bisogno di continuità». Probabile formazione: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi (Immobile) e Pedro.



