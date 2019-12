Enrico Rava

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

Il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Per

i suoi 80 anni ha riunito i musicisti - giovani e meno giovani - con cui ha collaborato più strettamente negli ultimi anni per una lunga tournée intercontinentale: Enrico Rava 80th Anniversary World Tour 2019, in tappa romana per la stagione della IUC-Istituzione Universitaria dei Concerti.

P.le A. Moro 5, oggi alle 20,30, bigl. da a 18 euro a 27 euro, 063610051

Profughi del clima

TEATRO VALLE

Migranti climatici, rifugiati ambientali, eco profughi, indignados del clima

: un fenomeno in corso di cui nessuno si occupa davvero. Francesca Santolini presenta il suo libro Profughi del clima, chi sono, da dove vengono, dove andranno (Rubbettino). Con l'autrice interverranno Luca Bergamo, Francesco Rutelli, modera Monica Maggioni.

Largo del Teatro di Valle 4, domani alle 18

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

