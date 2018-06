Enrico Papi ci riprova «Mi sento un cantante»

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniDopo l'ironico Mooseca, che lo scorso anno ha sfiorato i 15 milioni di views su YouTube con 56mila iscritti su Vevo, Enrico Papi è tornato a cantare con Un'estate mentale (Sony Music), di cui esce oggi il video.Bisserà il successo del primo singolo?«Speriamo ma rispetto all'altro questo brano è più canzone: ha un messaggio, invita i ragazzi a sognare a occhi aperti finché possono perché tanto prima o poi c'è sempre qualcosa che ti riporta con i piedi per terra. Qualcuno penserà che è orecchiabile, qualcun altro che mi sono messo in testa di fare il cantante».Vuole fare davvero il cantante?«Assolutamente no! Lo vorrei fare una sola volta, portando a Sanremo una canzone su un tema un po' particolare: lo scorso anno ne avevo parlato con Orietta Berti per fare un duetto ma poi mi è venuta l'ansia da prestazione e a Baglioni non l'ho neppure proposta. Ma ora mi sento spudoratamente coraggioso per proporla».In tv si è tolto belle soddisfazioni con Guess My Age.«Sì, abbiamo raddoppiato la media di rete e infatti dovevano essere solo 40 puntate e invece ne abbiamo fatte 180. Sono molto contento, Tv8 mi ha dato la possibilità di mettermi in discussione e il 27 agosto torneremo con la nuova serie».Altri progetti?«Sì, stiamo discutendo con la rete un prime time per la nuova stagione. Non sarà un game show, stiamo valutando varie ipotesi».