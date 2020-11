Enrico Montesano

Cari amici lettori di Leggo, e con grande piacere che raccolgo l'invito del direttore per scrivere qualcosa su Roma, sul Teatro, sul Cinema. Proprio in questo giorno che vede la scomparsa di Gigi Proietti, grande attore romano, la cosa mi sembra quanto mai giusta ed opportuna. E' anche un modo per onorare lui che ben ha rappresentato la nostra città ed il nostro mondo dello spettacolo.

Gigi era più grande di me, ma entrambi abbiamo avuto la fortuna di conoscere una Roma molto diversa da quella che è oggi. Stavo per dire: com'è ridotta oggi!. Nonostante tutto ancora bella e maestosa. La nostra Roma quella degli anni 60, era meno caotica e i suoi abitanti meno incazzati! Si costruiva il futuro con fiducia e iniziava il BOOM! Noi nati dopo la guerra, come dice il Nobel Patric Modiano, dobbiamo conservare la memoria di ciò, trasmetterla. Non siamo causa covid da evitare o internare! Anche l'ambiente dello spettacolo rinasceva, un giovane attore aveva un 40 % di possibilità di affermarsi con la sua sola capacità professionale. I direttori artistici e i dirigenti erano preparati ed avevano un margine ampio di autonomia. Il merito veniva riconosciuto. Ora la percentuale è ridotta ... in modo inaccettabile! Gigi ed io siamo stati fortunati. Il cinema si faceva bene, grandi sceneggiatori, grandi registi e soprattutto GRANDE PUBBLICO! Teatro e Cinema rappresentano la cultura di questo Paese. Non sono servizi non essenziali! Siamo tutti sulla stessa barca! Lavoriamo per una città migliore, per un mondo dello spettacolo fatto di professionisti veri per una società più equa e solidale!



