«Volevo dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là, che l'ha infettata. Ma non volevo ucciderla». Si è giustificato così Michele Antonio Gaglione, il 25enne di Caivano (Napoli) che nella notte tra venerdì e sabato ha inseguito in scooter e speronato la sorella Maria Paola, causandone la morte. Per lui, la sorella minore era colpevole di amare una ragazza transessuale e non riusciva ad accettare quella relazione.

Michele Antonio Gaglione ha inseguito lo scooter su cui viaggiavano Maria Paola, 22 anni, e Ciro, la ragazza trans con cui stava insieme. Dopo ripetuti tentativi di speronamento da parte del fratello, lo scooter su cui viaggiavano le due ragazze ha perso aderenza a una curva ed è finito fuori strada. Ad avere la peggio è stata Maria Paola, finita contro la recinzione di un campo, dove un tubo dell'irrigazione le ha tranciato la gola. Senza accorgersi dell'agonia della sorella, Michele Antonio Gaglione ha iniziato a pestare Ciro: inizialmente accusato di lesioni personali e violenza privata, il 25enne ha visto aggravarsi la propria posizione e ora dovrà rispondere di omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall'omofobia.

Maria Paola Gaglione viveva con i genitori e il fratello al Parco Verde di Caivano. Quell'area era già diventata tristemente nota per i casi di pedofilia emersi dopo la morte della piccola Fortuna Loffredo, di sei anni, che nel giugno del 2014 era stata scaraventata, in circostanze mai del tutto chiarite, dall'ottavo piano dei palazzoni. Sarà il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, a celebrare i funerali di Maria Paola. «Conosco bene entrambe le famiglie, ho battezzato sia Maria Paola che il fratello e non ci ho dormito. Non sapevo di quella relazione ma sapevo della scelta di Ciro, che rispetto: per loro non sarà stato facile, queste persone fanno ancora fatica a farsi accettare. Sui social ho letto commenti terribili e attacchi gratuiti, stiamo calmi e attendiamo il corso delle indagini», le parole del sacerdote.

