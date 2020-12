Enrico Chillè

Virginia Raggi presenta i nuovi cestini e l'improbabile design scatena l'ironia degli utenti, romani e non. «Ecco i nuovi cestini in ferro che sostituiranno quelle orribili buste di plastica. Sono il frutto di un lavoro complesso basato sulle esigenze della Questura per il rispetto della sicurezza, della Sovrintendenza ai Beni culturali e del personale Ama», la sintesi del post della sindaca che ha causato l'ilarità generale.

I primi cinque, nuovi cestini sono stati posizionati in piazza della Rotonda, davanti al Pantheon. Il risultato, tuttavia, non sembra essere quello auspicato da Virginia Raggi: alla maggior parte degli utenti, infatti, i nuovi cestini ricordano delle urne cinerarie. Tanto che i social media manager dell'azienda funebre Taffo sono intervenuti subito, commentando così: «A noi piacciono, sono proprio nel nostro stile». Un utente, invece, ha fatto notare con ironia: «Visto il caos cremazioni al Cimitero Flaminio, la scelta di un'urna è quanto mai appropriata».

«Anni di lavoro complesso per progettare un secchio? A Virgì, ma mica è la Cappella Sistina! Per progettare l'intero ciclo dei rifiuti quanto tempi vi serve?» - il tenore dei tantissimi commenti - «Ma se uno suona il flauto, escono pure i serpenti?». Gli utenti iniziano anche a proporre la loro personale visione: a qualcuno i nuovi cestini ricordano «un otre di vino», ad altri «un bel portaombrelli» ad altri ancora «una Champions senza le orecchie».

Non tutti, però, hanno criticato i nuovi cestini: c'è chi ha apprezzato molto la scelta del Campidoglio. «Sono bellissimi e ideali per il centro storico, uniscono il gusto antico a quello moderno» - si legge tra i commenti - «L'importante è che vengano messi in tutta Roma e regolarmente svuotati, finalmente ci liberiamo delle buste di plastica che venivano bucate dai gabbiani».

