Via l'obbligo di mascherina all'aperto, centri commerciali aperti anche nel week-end e coprifuoco più corto (ma senza la totale abolizione). Sono gli scenari tracciati da Pierpaolo Sileri per il prossimo futuro, se gli effetti positivi della campagna vaccinale saranno confermati nei prossimi 10-15 giorni. Il sottosegretario alla Salute, intervenuto ieri a 24 Mattino su Radio 24, è soddisfatto dei dati della vaccinazione, con le fasce della popolazione più a rischio ormai protette grazie alla doppia dose di vaccino. Anche per questo diverse restrizioni potrebbero essere allentate, come ad esempio l'obbligo di mascherina all'aperto: «Quando raggiungeremo la metà della popolazione vaccinata con almeno una dose, sarà necessario attendere altre tre settimane ma poi potremo anche rimetterla in tasca e indossarla solo quando ci saranno assembramenti e rischi».

Con il ritmo attuale delle vaccinazioni, sarà possibile raggiungere i 30 milioni di vaccinati con almeno una dose entro le prossime due settimane. La possibile, nuova misura ricorda in parte quella promossa dall'amministrazione Biden negli Stati Uniti, che ha tolto l'obbligo di mascherina all'aperto per chi ha ricevuto la doppia dose di vaccino.

Per Sileri è bene anche rivedere la chiusura dei centri commerciali nel week-end: «Non vedo perché le attività, rispettando le regole, non debbano riaprire nel breve termine. Credo che nei prossimi giorni i contagi tenderanno a salire, con il virus che circolerà principalmente nei giovani».

Il sottosegretario alla Salute è però più cauto sull'abolizione del coprifuoco: «Sono d'accordo a spostarlo alle 23 o a mezzanotte nel giro di un paio di settimane, monitorando i numeri. Aspetterei la valutazione di questa settimana e poi potremmo spostarlo tra 15 giorni, ma per toglierlo è bene attendere giugno, quando avremo 30 milioni di vaccinati con una dose. Andiamo per gradi e cerchiamo di non correre troppo, ogni ulteriore evento di aggregazione comporta dei rischi». Sileri ha anche spiegato che «per la quota di persone che non vogliono vaccinarsi serviranno campagne di informazione». Il sottosegretario alla Salute ha però difeso il Green Pass: «Potrebbe essere un ulteriore stimolo alla vaccinazione perché consente più libertà di muoversi in vista dell'estate».

Martedì 11 Maggio 2021

