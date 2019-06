Enrico Chillè

Veri e propri lavaggi del cervello ai bambini durante sedute di psicoterapia, ma anche l'uso di impulsi elettromagnetici, disegni manipolati ad hoc e false relazioni su inesistenti violenze sessuali. Tutto per strappare i piccoli alle loro famiglie, senza una reale necessità, e affidarli alle cure a pagamento di una Onlus, per un giro d'affari complessivo di centinaia di migliaia di euro. È una realtà difficile da immaginare anche per la mente più perversa, quella emersa da un'inchiesta della Procura di Reggio Emilia e che ha portato ieri all'iscrizione di 27 persone nel registro degli indagati e a 18 arresti. Tra questi compare anche il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, attualmente ai domiciliari.

Tutto è nato nell'estate del 2018, quando i carabinieri rimasero insospettiti da un boom di denunce per violenze in famiglia subite da alcuni bambini, poi affidati ai servizi sociali della zona. Le indagini dei militari avevano messo in luce l'incongruenza di quelle denunce, ma tutto ciò che è emerso dopo ha dell'incredibile. I fatti a cui si riferiscono le indagini, in alcuni casi, sono lontani nel tempo, perché molti di quei bambini oggi sono adolescenti alle prese con le piaghe della tossicodipendenza e dell'autolesionismo. Molti di quei minori venivano manipolati dagli assistenti sociali e dagli psicologi, che in vari modi riuscivano anche a convincerli di essere stati violentati dai loro genitori. In altri casi, veniva segnalato all'autorità giudiziaria un quadro di degrado in famiglia inesistente. In altre circostanze, addirittura, i bimbi venivano indotti a considerare i genitori - presunti orchi ma in realtà innocenti - come se fossero ormai morti, preparando un presunto «funerale».

L'agghiacciante vicenda ha unito il triumvirato composto dal premier, Giuseppe Conte, e dai due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio: «Le accuse sono raccapriccianti, orrori simili non possono essere accettati». Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia, ha invece annunciato una commissione d'inchiesta sul caso.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

