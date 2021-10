Enrico Chillè

Uno dei grandi protagonisti degli ultimi Europei di calcio accompagna i lettori a rivivere le emozioni dell'avventura azzurra. È Leonardo Spinazzola, 28 anni, dapprima grande protagonista dei Europei di calcio e poi grande assente a causa di un tremendo infortunio. È lui stesso a narrare le sue emozioni e quelle dell'Italia allenata da Roberto Mancini in Buongiorno Campioni, il libro firmato con il giornalista Alessandro Alcinato. La rottura di un tendine d'Achille, che lo tiene ancora oggi lontano dai campi di gioco, non gli ha impedito infatti di essere nominato miglior terzino sinistro della competizione. Pagina dopo pagina, Spinazzola ripercorre le emozioni e l'impresa dell'Italia, che ha stupito tutto il mondo, tra la tensione della competizione agonistica e il relax nelle pause tra un impegno e l'altro. Il tutto accompagnato anche dalla leggerezza di Spina, con il suo sorriso entusiasmante e contagioso, spento solo dalle lacrime per l'infortunio nella sfida contro il Belgio ai quarti. Ma il calciatore già poche ore dopo era tornato a caricare i compagni in vista della semifinale e della finale. Non stupisce, quindi, che un gruppo straordinario abbia deciso di far sfilare il terzino della Roma per primo, durante la premiazione dell'11 luglio a Wembley, con le stampelle ma sempre con quel sorriso unico. Leonardo Spinazzola devolverà il ricavato del libro all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: una piccola testimonianza della grandezza dell'uomo, oltre che dell'atleta.

