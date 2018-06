Enrico Chillè Una vera e propria stangata per i romani che vogliono recarsi

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèUna vera e propria stangata per i romani che vogliono recarsi in centro con l'automobile. Aumenti fino a 3 euro all'ora per il centro storico, con la zona 1 e la zona 2 che vedono sparire anche la tariffa agevolata giornaliera da 4 euro: il Campidoglio assicura che l'obiettivo primario è quello di decongestionare il traffico nelle zone più centrali e non quello di fare cassa. Il Codacons, però, promette battaglia contro il provvedimento: «Siamo pronti alle barricate».L'annuncio dell'assessore Enrico Stefano, in Commissione Mobilità, ha provocato polemiche e malcontento tra i cittadini, che nella zona a traffico limitato del centro storico, nella zona 1, vedono le tariffe orarie schizzare da 1,20 euro a 2 euro (per le prime due ore) e 3 euro (per tutte quelle successive). Nel resto della zona 1, inoltre, i rincari porteranno la tariffa attuale da 1 euro a 1,50 euro all'ora. Anche nella zona 2, quella dell'anello ferroviario, potrebbero scattare a breve gli aumenti: l'idea è di mantenere l'attuale euro per ora di sosta, ma di aumentare la tariffa a 1,50 euro nelle aree della Ztl delimitate dai varchi d'accesso Vam. Come se non bastasse, nelle zone interessate dai rincari sono destinate a sparire anche le tariffe agevolate giornaliere e gli abbonamenti mensili da 70 euro, che saranno disponibili solo dalla zona 3 (fascia verde) in poi.Nelle aree più trafficate, inoltre, spariranno anche le agevolazioni per i residenti con la tariffazione pura: tutti, quindi, dovranno pagare in strade come via Cola di Rienzo, via Candia, viale Giulio Cesare, viale Trastevere, via Appia Nuova, viale Parioli, viale Liegi, via Catania e viale Libia.Cambia la tariffazione anche negli ospedali: dalla sosta gratuita si passerà ad una tariffa agevolata di 50 centesimi all'ora. L'obiettivo annunciato dall'amministrazione è anche quello di aumentare le strisce blu in centro e nell'area della fermata Jonio della Metro B1: in questo modo, i posteggi a pagamento passeranno dai quasi 76mila attuali a 93mila. Il Codacons non ci sta: «Ci opporremo, i rincari sono eccessivi per gli utenti e mancano misure necessarie come la lotta alla sosta selvaggia e un miglioramento dei trasporti pubblici, faremo ricorso e bloccheremo questa delibera».riproduzione riservata ®