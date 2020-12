Enrico Chillè

«Una strage continua». Non usa mezze parole Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, nel descrivere le ultime notizie sui nuovi medici deceduti per Covid. Solo nelle ultime ore sono stati comunicati quattro nuovi decessi, per un totale dall'inizio della pandemia che ammonta a 237 vittime solo tra i medici. Sono invece 55 i decessi tra i camici bianchi dall'inizio della seconda ondata.

Nell'Italia che ha raggiunto e superato i 60mila deceduti totali dall'inizio dell'emergenza, non può non colpire la strage che ha colpito anche i medici. Persone, prima ancora che professionisti, che non hanno esitato a combattere in corsia, in prima linea, il nemico invisibile che ha colpito tutto il mondo ma soprattutto l'Italia. Una strage che avviene in modo trasversale, anche dal punto di vista geografico. Tra gli ultimi deceduti ci sono Sergio Pascale, 69 anni, primario di Rianimazione ad Avellino e ricoverato da due settimane. Ad Aosta è invece morto Pippo Miceli, medico di medicina generale come Giuseppe Minchiotti, 61 anni, deceduto a Pavia, e Franco Barillà, morto a Vercelli.

«Siamo tornati ai tempi di marzo, ma nella seconda ondata le nuove morti sono completamente inaspettate. Dobbiamo capire il perché di queste morti, è l'unico modo per prevenire altri decessi e rendere onore ai nostri colleghi scomparsi» - le parole del presidente della Fnomceo - «C'è una vera e propria strage in corso nell'ambito della medicina generale, abbiamo chiesto al ministro Speranza un monitoraggio sul territorio».

Un pensiero per i medici è arrivato anche da Papa Francesco. Il Pontefice ha infatti paragonato gli operatori sociosanitari e tutti gli altri lavoratori essenziali a San Giuseppe: «Come l'uomo che passa inosservato, ci sono persone comuni spesso dimenticate ma che stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia e che hanno compreso che nessuno si salva da solo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 05:01

