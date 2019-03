Enrico Chillè

Una Roma blindatissima per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping. La Questura di Roma ha annunciato il piano sicurezza in vista della visita istituzionale del presidente della Repubblica popolare cinese, che sarà nella Capitale da giovedì 21 a sabato 23 marzo.

Per l'arrivo del 65enne Xi Jinping, l'uomo più potente al mondo del 2018 secondo la prestigiosa rivista Forbes, saranno moltiplicate le misure di sicurezza, con controlli e bonifiche preventive e l'istituzione di due green zone. La prima, definita Zona A, è stata individuata nel centro storico e coinvolgerà l'area di piazza Venezia, il Campidoglio, via del Plebiscito, via Cavour, viale del Muro Torto e piazza dei Cinquecento. La Zona B, invece, riguarderà i Parioli e si estenderà da via Saverio Mercadante a via Gerolamo Frescobaldi. Tutti i dettagli del piano sicurezza saranno presentati nei prossimi giorni durante un tavolo tecnico in Questura, ma per tutta la durata della visita di Xi Jinping saranno possibili chiusure e deviazioni in tutte le zone interessate, con possibili ripercussioni sul traffico e sui normali percorsi di bus e altri mezzi di trasporto pubblico.

Xi Jinping arriverà a Roma nella serata di giovedì, per poi incontrare tutte le principali autorità italiane nella giornata di venerdì. Come annunciato dal ministro degli Esteri cinese Geng Shuang, Xi Jinping incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e i due presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il motivo principale della visita istituzionale è quello di rafforzare i rapporti tra i due paesi, nell'ambito della cosiddetta Nuova Via della Seta', la strategia commerciale individuata da Xi Jinping, in carica dal 2013. Non è da escludere che il presidente cinese incontri anche Luigi Di Maio: il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico era già stato ospite di Xi Jinping all'inizio dello scorso novembre e aveva firmato alcuni accordi commerciali tra Roma e Pechino.

Nella giornata di sabato 23 marzo, il presidente cinese lascerà Roma intorno alle 14 per un'altra visita istituzionale a Palermo, poi si recherà dal principe Alberto II a Montecarlo e infine da Emmanuel Macron a Parigi.

