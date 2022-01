Enrico Chillè

Una ragazzina sparita nel nulla a Roma, un ex giornalista che si rimette a fare ciò che meglio sapeva: cercare la verità ricostruendo i fatti.

Torna al genere giallo, con un retrogusto amaro, Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera e scrittore. Non farmi male, il suo ultimo romanzo edito da Marsilio, è una storia dove niente è come sembra e dove il bene e il male si intrecciano fino a non essere più riconoscibili.

Il protagonista è il cinquantenne Marco Paraldi che ha lasciato, non senza rimpianti, il suo lavoro di giornalista per aprire una vineria nel centro di Roma, a Campo de' Fiori. Rude e pragmatico, Marco tifa Roma e ama cucinare per gli amici, ma vorrebbe anche scrivere un giallo che non riesce a iniziare. Un sabato notte, di ritorno da una festa a Capalbio con la sorella, un incontro cambia la sua vita per sempre: davanti a un Suv in panne ci sono infatti un ricco e una splendida ragazza minorenne e smaliziata. Lei si chiama Giorgia, e pochi giorni dopo si presenta da lui per chiedergli aiuto: indagare sulla misteriosa sparizione di un'amica, Noemi, sua coetanea. Per Marco è l'occasione di tornare a fare il cronista, scoprendo una Roma invisibile che lo sorprende e lo agghiaccia. Alle splendide ambientazioni della Città Eterna fa da contraltare un mondo sporco e corrotto, specialmente ai più alti vertici della società. Il male è trasversale e fin troppo evidente, il bene è raro e molto ben nascosto. E come se non bastasse, la giustizia rischia di diventare solo una chimera.

