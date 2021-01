Enrico Chillè

Una delle storie più toccanti della prima emergenza sanitaria in Lombardia, che Leggo aveva già raccontato, è diventata libro. In Tutto d'un fiato Cristian Fracassi narra di suo pugno la sua esperienza. L'ingegnere bresciano, 37 anni, e il team di Isinnova, gruppo di giovani ricercatori, in pochi giorni hanno creato valvole con la stampa 3D e respiratori, modificando normali maschere da snorkelling in ausili per i pazienti malati di Covid e ricoverati in terapia intensiva. Un progetto che pareva fantascientifico, poi realizzato e diffuso gratis sul web a chiunque, nel mondo, ne avesse bisogno per salvare vite e non per scopi di lucro. L'impresa tanto fortunata è culminata con la nomina a Cavaliere della Repubblica di Cristian Fracassi.

È stata una corsa contro il tempo?

«Avevamo tante paure, di fallire o di subire conseguenze penali, ma la più grande era che i pazienti potessero morire per colpa nostra: non c'è peso più grande sulla coscienza. La burocrazia ha rischiato di rallentare il progetto. È vero che le leggi sono fatte per essere rispettate, ma servirebbe un protocollo diverso per le emergenze».

Lei ha un percorso formativo basato su ingegneria e architettura. Cosa consiglia ai giovani inventori?

«Ai ragazzi che vorrebbero lavorare nell'innovazione suggerisco tre principali corsi di studio: progettazione, economia, comunicazione/marketing».



