Enrico Chillè

Un vero e proprio racket delle bancarelle, basato su un sistema esistente almeno dal 2006. Sono 18 le persone arrestate ieri: commercianti, imprenditori, sindacalisti e anche due dipendenti infedeli del Campidoglio.

Per la Procura ai vertici dell'organizzazione ci sarebbero Dino Tredicine (portato a Regina Coeli) e il fratello Mario (ai domiciliari), esponenti della nota famiglia romana proprietaria dei camion-bar in centro. Fa scalpore però anche l'arresto di due dipendenti capitolini, Fabio Magozzi e Alberto Bellucci. Quest'ultimo, in particolare, era responsabile dell'Ufficio Rotazioni del Dipartimento Sviluppo economico e Attività produttive ma, secondo le accuse, avrebbe fatto gli interessi del sistema, anche contro quelli del Comune di Roma. I vertici dell'organizzazione si assicuravano la gestione esclusiva degli stalli, offrendo in cambio ai dipendenti capitolini denaro in contanti, ma anche cene, abiti griffati e abbonamenti allo stadio.

A quel punto, lo spazio per le bancarelle veniva affittato ad altri ambulanti, con prezzi variabili in base alla metratura, alla posizione e al periodo dell'anno. Il costo degli stalli era spesso proibitivo: si arrivava fino a 700 euro al giorno, chi non poteva pagare subito poteva ricorrere a prestiti da usura (con tassi di interesse fino al 500%) ma poi finiva per essere minacciato. In alcuni casi, gli ambulanti erano anche costretti a richiedere e a consegnare i soldi dei vari sussidi Covid.

Le indagini della Procura sono partite proprio da una denuncia, nel 2018, di un ambulante bengalese che era stato minacciato. Le accuse nei confronti degli arrestati sono, a vario titolo, associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita, rivelazione di segreto d'ufficio, estorsione, abusiva attività finanziaria, usura e autoriciclaggio. Sequestrato preventivamente anche un milione di euro, ritenuto frutto dell'attività illecita. Il gip ha anche appurato che i Tredicine, una volta saputo delle indagini, avevano cercato di occultare diversi documenti, prova dell'esistenza di quel sistema duraturo e consolidato.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA