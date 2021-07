Enrico Chillè

Un terzo degli italiani ha completato il ciclo vaccinale, ma di fronte alla minaccia della variante Delta le prossime due settimane saranno decisive anche a causa di piccoli tagli alle consegne delle dosi. Lo ha confermato Roberto Speranza: «Siamo in una fase diversa, le vaccinazioni proseguono in modo positivo e hanno permesso di cambiare positivamente la situazione. Ma la partita è ancora aperta e guai a pensare di averla già vinta».

LA CAMPAGNA VACCINALE Sono 20 milioni gli italiani che hanno ricevuto entrambi le dosi di vaccino, mentre sono 53 milioni le dosi complessive inoculate dal 27 dicembre scorso a oggi. «Continuiamo a somministrare più di 500mila dosi al giorno e fino a pochi mesi fa avevamo quasi 30mila persone ricoverate per Covid e quasi 3.800 in terapia intensiva, oggi sono rispettivamente meno di 1.500 e 200» - ha spiegato il ministro della Salute al convegno del Psi - «Non possiamo però considerare vinta questa sfida, serve la massima attenzione anche per la presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli. L'epidemia non è finita».

MENO DOSI I nuovi tagli rispetto alle consegne delle dosi si riflettono inevitabilmente sulla campagna vaccinale. Sono soprattutto i vaccini Pfizer a scarseggiare, con una flessione intorno al 5% rispetto alle dosi previste e diverse Regioni, come Lazio, Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Puglia, hanno già iniziato a rimodulare appuntamenti e somministrazioni. Impossibile, infatti, gestire prenotazioni a lungo termine senza una certezza sul numero di dosi disponibili. Anche se la campagna vaccinale corre veloce, per effetto dei tagli, nell'ultima settimana, le dosi somministrate sono state quasi un milione in meno rispetto a quella precedente.

CACCIA AGLI OVER 60 Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali, ha avvertito: «Dobbiamo mantenere alta la guardia, con il calare dei contagi diminuisce la paura e viene sottovalutata la situazione. Ci sono ancora troppi over 60 senza protezione, dobbiamo convincerli a vaccinarsi».

MASCHERINE A SCUOLA Anche se la campagna vaccinale sta coinvolgendo gli adolescenti sopra i 12 anni, è impossibile prevedere quanti studenti saranno immunizzati a settembre e il Cts sceglie la linea della prudenza. Non essendo possibile in ambito scolastico uno strumento come il Green pass, gli alunni italiani dovranno tornare a indossare la mascherina a scuola e rispettare il distanziamento.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA