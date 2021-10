Enrico Chillè

Un ritratto a tutto tondo dell'uomo che sta traghettando l'Italia fuori dalla pandemia e dalle sue tragiche conseguenze. Monica Setta, giornalista, scrittrice e conduttrice Rai, nel suo Il presidente. La nuova Italia di Draghi, rivela tanti aspetti, pubblici e privati, che caratterizzano l'attuale presidente del consiglio. Secondo Setta, Mario Draghi è l'unico uomo che con la sua autorevolezza e la sua esperienza riesce ad essere apprezzato da tutte le parti sociali e da tutti i partiti che compongono l'eterogenea coalizione che lo sostiene e per farlo non ha bisogno di esperti di comunicazione e social network: la sua leadership è innata e frutto della competenza, qualcosa che in Italia non si vedeva da tempo. Draghi è un tecnico che ha rivoluzionato e migliorato non solo il Paese, ma anche, forse, la sua classe politica. «Ho deciso di fare un viaggio-inchiesta e ascoltare varie testimonianze ed è proprio da queste interviste che si capisce come faccia Mario Draghi ad essere così stimato», spiega Monica Setta a Leggo. «Ne conosciamo già l'autorevolezza e l'esperienza, ma quello che emerge da questo ritratto è l'assoluta concretezza dell'uomo: poteva fare tutto, ha scelto di rendere un servizio all'Italia e i primi risultati già dimostrano che è l'unico in grado di salvare il Paese».

