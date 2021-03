Enrico Chillè

Un raid incendiario contro l'Istituto Superiore di Sanità: intorno alle 20 di ieri sera, del liquido infiammabile è stato versato sul portone d'ingresso, a cui poi è stato dato fuoco. È accaduto al civico 299 di viale Regina Elena, a pochi passi dal Policlinico Umberto I. Gli autori del gesto sono immediatamente fuggiti, mentre sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri, che hanno spento le fiamme e limitato i danni grazie all'estintore presente sull'auto di servizio.

Immediate, dopo lo spegnimento dell'incendio, le indagini. Sono stati realizzati i primi rilievi dai carabinieri del Nucleo Investigativo. I militari si sono messi sulle tracce degli autori del gesto cercando di rintracciare tutte le telecamere presenti nella zona per verificare i filmati e dare un volto al responsabile (o ai responsabili...).

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella della spedizione punitiva nei confronti dell'Iss, che da molti negazionisti è considerato uno degli artefici e dei responsabili delle ultime restrizioni imposte dalla pandemia e dall'aumento dei contagi a causa della variante inglese, ormai dominante in tutta Italia.

Quest'ultima ipotesi potrebbe prendere sempre più corpo proprio per il momento in cui è avvenuto l'attacco all'Iss, poche ore prima dell'inizio della zona rossa a Roma e nel Lazio.

L'Istituto Superiore di Sanità, fondato nel 1934, dall'inizio dell'emergenza coronavirus è il principale responsabile del monitoraggio dei dati del contagio, che vengono analizzati, elaborati ed inviati al Governo. Sulla base dei dati e sulla valutazione del rischio epidemiologico forniti dall'Iss, il Ministero della Salute emette poi le varie ordinanze con le nuove misure per fronteggiare l'emergenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 05:01

