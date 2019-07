Enrico Chillè

Un maxi-blitz all'alba, per censire e controllare le case popolari di Tor Bella Monaca. Più di 150 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme ad alcuni carabinieri del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti ieri mattina per una serie di controlli alle torri di largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere periferico di Tor Bella Monaca. Diverse le irregolarità emerse durante i controlli, a cominciare dall'occupazione abusiva di alloggi popolari: dei 75 appartamenti censiti, circa una ventina erano abitati da persone che non ne avevano diritto: gli immobili sono stati sequestrati.

La prima ad annunciare il blitz era stata proprio la sindaca Virginia Raggi: «Maxi-operazione legalità alle torri' di Tor Bella Monaca. Ringrazio gli oltre 150 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i carabinieri a supporto che stanno effettuando censimento, controllo utenze, verifica sui veicoli».

I controlli hanno interessato non solo gli appartamenti e gli allacci relativi alle utenze domestiche, ma anche scantinati, garage e vetture di ogni genere. Durante il blitz, gli agenti hanno anche scoperto che all'interno di alcune cantine erano state allestite delle piccole palestre o addirittura ricavati, abusivamente, altri appartamenti, completamente sconosciuti al Comune di Roma. Dai controlli è emerso che almeno 15 auto erano prive di assicurazione e per questo sono state sequestrate, mentre c'è stato anche un fermo: si tratta di una persona che, trovata in possesso di stupefacenti, aveva opposto resistenza agli agenti.

Il maxi-blitz di Tor Bella Monaca segue di poche settimane un'operazione analoga compiuta dai vigili urbani in un'altra zona periferica, quella di Bastogi. I controlli di ieri mattina hanno trovato anche il plauso di Rosalba Castiglione, assessore al Patrimonio e alle politiche abitative: «Ci sono zone prioritarie in cui intervenire, sulla base delle segnalazioni dei cittadini. Ci sono molte persone che non si sentono di scegliere case popolari in alcune zone per paura: lo abbiamo verificato durante le assegnazioni e non è accettabile. Queste sono operazioni massicce, che mirano non solo a verificare la situazione degli alloggi popolari, ma anche a contrastare altri tipi di illeciti. L'amministrazione è al fianco dei cittadini contro ingiustizie, soprusi e abusi».

